Необходимо создать фотогалерею

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок114 просмотров
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Пожалуйста, будьте внимательны - задача не так проста как кажется!

Многие пообещали что смогут сделать, но не сделали. Отвечать только уверенным в своих силах.

Итак, задача состоит в следующем:

Нужно сделать фотогалерею как тут

http://www.mac-interactive.com/#/projects/residential/

Суть в том что все должны быть ч/б, при наведении ПЛАВНО становяться цветными и снизу появляеться название. При клике просто увеличиваються с небольшим описанием.

Нужно это сделать галереей тут - http://client14.web-people.org/index.php/%D0%A0%D0%A3%D0%A1/obekty

и тут слева - http://client14.web-people.org/index.php/%D0%A0%D0%A3%D0%A1/prodazha, по принципу меню как тут - http://client14.web-people.org/index.php/%D0%A0%D0%A3%D0%A1/sample-sites-2

Нужно учесть трехязычность - названия в каждой галерее будут появляться на своем языке. В крайнем случае можно и без трехязычности. Joomla 1,7 на сайте.

В укзанном примере все сделано на flash. Тут нет большой разницы, можно и с помощью flash, можно и с применением java. Главное - логика в админке - чтобы клиент без большого гемороя мог добавлять фото.

12 лет назад
zastrelcev
Валентин 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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