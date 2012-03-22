Необходимо создать фотогалерею

Есть каталог недвижимости (joomla) нужно чтобы в подробном описании каждого объекта: orion31.ru/component/option,com_estateagent/Itemid,22/act,object/task, showEO/id,133/ была яндекс карта (схема/спутник/народная) с отметкой местоположения объекта. Метка для каждого объекта должна ставиться вручную из админки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пожалуйста, будьте внимательны - задача не так проста как кажется!
Многие пообещали что смогут сделать, но не сделали. Отвечать только уверенным в своих силах.
Итак, задача состоит в следующем:
Нужно сделать фотогалерею как тут
http://www.mac-interactive.com/#/projects/residential/
Суть в том что все должны быть ч/б, при наведении ПЛАВНО становяться цветными и снизу появляеться название. При клике просто увеличиваються с небольшим описанием.
Нужно это сделать галереей тут - http://client14.web-people.org/index.php/%D0%A0%D0%A3%D0%A1/obekty
и тут слева - http://client14.web-people.org/index.php/%D0%A0%D0%A3%D0%A1/prodazha, по принципу меню как тут - http://client14.web-people.org/index.php/%D0%A0%D0%A3%D0%A1/sample-sites-2
Нужно учесть трехязычность - названия в каждой галерее будут появляться на своем языке. В крайнем случае можно и без трехязычности. Joomla 1,7 на сайте.
В укзанном примере все сделано на flash. Тут нет большой разницы, можно и с помощью flash, можно и с применением java. Главное - логика в админке - чтобы клиент без большого гемороя мог добавлять фото.
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