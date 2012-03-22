Исправить меню

Веб-программированиеЗавершен2 заявки140 просмотров
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Нужно исправить меню на сайте чтобы не перекрывалось слайдером.

12 лет назад
Schiller_st
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
senchilo_victor
Виктор 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Отлично и главное быстро выполнил поставленую задачу. Рекомендую!
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