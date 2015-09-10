Парсер веб-сайтов и проработанный личный кабинет

Жаль что наше сотрудничество закончилось так и не успев начаться. Михаил поступил не очень красиво. После изучения ТЗ и обсуждения проекта я был выбран исполнителем. От Михаила требовалось перевести предоплату в размере 1000$ и предоставить доступы к серверу на котором будет проводиться разработка, но в определенный момент он пропал на 2 недели, игнорировал мои сообщения в привате, ICQ, Skype, E-mail, хотя онлайн появлялся постоянно и даже создавал новые проекты. Т.к. проект крупный и был рассчитан на 45 дней я отказался от всех новых проектов которые были в очереди и сказал своим постоянным заказчикам что буду занят на ближайшие 1,5 месяца - тем самым потеряв немалые деньги и время. Михаил, могли бы просто сказать что передумали делать проект а не игнорировать. Очень жаль что пришлось испортить вашу репутацию своим отзывом. Удачи Вам.