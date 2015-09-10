Парсер веб-сайтов и проработанный личный кабинет

Веб-программированиеЗавершен1 заявка288 просмотров
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Требуется разработка сервиса на php. Что из себя представляет сервис?

1. Это паблик часть сайта. Это набор страниц, видимая абсолютно всеми посетителями сайта, содержащая информацию о продукте. В набор таких страниц входит: Главная страница, Новости, Контакты, Несколько информационных страниц (О продукте, О компании), а также несколько динамичных сквозных блоков (последние Новости, возможность размещения баннера со спецусловиями).

2. Это Личный кабинет Заказчика.

3. Это Панель администратора.

Парсер веб сайтов – скрипт, определяющий уровень вложенности страниц и обходящий все страницы сайта на их доступность, выдающий отчет о недоступных страницах.

12 лет назад
siteprojects
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Hungry_Hunter
Артем 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
195 отзывов(-1)
12 лет назад
$2000
45 дней
Задача решена.
Жаль что наше сотрудничество закончилось так и не успев начаться. Михаил поступил не очень красиво. После изучения ТЗ и обсуждения проекта я был выбран исполнителем. От Михаила требовалось перевести предоплату в размере 1000$ и предоставить доступы к серверу на котором будет проводиться разработка, но в определенный момент он пропал на 2 недели, игнорировал мои сообщения в привате, ICQ, Skype, E-mail, хотя онлайн появлялся постоянно и даже создавал новые проекты. Т.к. проект крупный и был рассчитан на 45 дней я отказался от всех новых проектов которые были в очереди и сказал своим постоянным заказчикам что буду занят на ближайшие 1,5 месяца - тем самым потеряв немалые деньги и время. Михаил, могли бы просто сказать что передумали делать проект а не игнорировать. Очень жаль что пришлось испортить вашу репутацию своим отзывом. Удачи Вам.
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