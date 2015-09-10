Парсер веб-сайтов и проработанный личный кабинет

Есть каталог недвижимости (joomla) нужно чтобы в подробном описании каждого объекта: orion31.ru/component/option,com_estateagent/Itemid,22/act,object/task, showEO/id,133/ была яндекс карта (схема/спутник/народная) с отметкой местоположения объекта. Метка для каждого объекта должна ставиться вручную из админки.
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Требуется разработка сервиса на php. Что из себя представляет сервис?
1. Это паблик часть сайта. Это набор страниц, видимая абсолютно всеми посетителями сайта, содержащая информацию о продукте. В набор таких страниц входит: Главная страница, Новости, Контакты, Несколько информационных страниц (О продукте, О компании), а также несколько динамичных сквозных блоков (последние Новости, возможность размещения баннера со спецусловиями).
2. Это Личный кабинет Заказчика.
3. Это Панель администратора.
Парсер веб сайтов – скрипт, определяющий уровень вложенности страниц и обходящий все страницы сайта на их доступность, выдающий отчет о недоступных страницах.
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