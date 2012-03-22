Phpfox 3: исправление ошибок

Нужен человек который хорошо знает phpfox 3, для исправления ошибок которые присутствуют в этом скрипте, разработка дополнений по запросу! На данный момент интересует:

1.

Фото альбом - нужно разработать фото альбом на подобии как "вконтакте"

2.

Графити на стену пользователей и в группы.

Оплата по договоренности!