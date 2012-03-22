Подгрузка контента и его плавное появление

Здравствуйте! Мне нужно приложение созданное на Adobe Flash Builder, которое будет позволять загружать PDF файл и давать возможность рисовать на нем. Данное приложение через swfObject будет получать хеш сессии для того чтобы другие пользователи могли подключиться именно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть сайт promnasos.com
есть страница, например: http://www.promnasos.com/catalog/diaphragm_pumps/dellmeco/4851/
Там много вложено под активными ссылками (через кьювери) и из-за этого страница весит чрезмерно много.
Есть необхолдимость убрать это так, как реализовано на iphones.ru.
Зайдите - любая новость разворачивается при нажатии на "(развернуть…)" и только тогда Она подгружается.
Мне необходимо не только, чтобы новость подгружалась при нажатии и справа крутился бы загрузочный гиф (тоже как на iphones.ru), а чтобы! она ТОЧНО ТАКЖЕ, как и остальные сслыки на сайте, красиво разворачивалась. Плавно появлялась из левого верхнего угла. Чтобы посетитель не чувствовал разницы между разными типами подгрузки контекста (разворачивание уже загруженного кьювери или подгузка через ajax).
и ещё, конечно же, чтобы это работало во всех браузерах без страшных сообщениях о каких-нибудь джава плагинах.
спасибо!
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