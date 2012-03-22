Программирование php

есть сайт promnasos.com есть страница, например: http://www.promnasos.com/catalog/diaphragm_pumps/dellmeco/4851/ Там много вложено под активными ссылками (через кьювери) и из-за этого страница весит чрезмерно много. Есть необхолдимость убрать это так, как реализовано на iphones.ru. Зайдите - любая новость разворачивается при нажатии на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Проверить и настроить накопительную скидку (код оплаты и скидки уже написан) + скидку по бонусам
2. Позакрывать дырки на сайте
3. Поставить api яндекса на автоматическую оплату, соответственно она должна работать со скидками, базой
Гарантия платежеспособности: http://passport.webmoney.ru/asp/CertView.asp?wmid=161179576531
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