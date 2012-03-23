Интерфейс для работы с кивордами.

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Веб-программированиеЗакрыт2 заявки205 просмотров
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PHP + Ajax + MySQL

(Сразу напишу, что аякс нужен для того, чтобы не рефрешить страницу, а выполнять фунцкии "в фоне".)

1. Разделы

- Статистика

- Импорт кивордов

- Список кивордов

- Корзина

- Принятые

2. Раздел Статистика.

Тут надо вывести стату, сколько всего в базе кеев. Сколько однословных, двух-,трех-,четырехсловных.

Сколько в "корзине". Сколько добавлено последний раз, сколько дублей при добавлении.

3. Раздел Импорт кивордов.

Тут есть два варианта, первый - закачка файла определенного формата, второй - импорт списка в textarea

В обоих случаях нужно перед импортом указать разделитель. Во время импорта проанализировать ошибки.

Более подробно про импорт. У таблицы с кеями такая структура (поля)

id, дата импорта, слово(фраза), количество запросов, статус.

Импортируемые данные идут в формате слово(разделитель)цифра.

например ежик;600

Думаю тут понятно.

4. Раздел Списки кивордов.

Тут есть подразделы, одно-, двух-, трех-, и четырех словные киворды.

А так же есть группировка по буквам, например А-Д, Е-К,Л-О,П-Т... и т.д.

При выводе показывать слово, стату и кнопки "Удалить" и "Принять".

Кнопки работают "бесшумно" Например нажав на "Удалить" страница не рефрешится, а просто исчезает слово.

(оно не удаляется из базы, просто у него апдейтится статус). Так же при нажатии на "Принять", слово исчезает.

5. Раздел "Корзина"

Тут вид такой же как в Списки кивордов, но показываются только строки с определенным статусом.

Тут нет кнопки "Удалить", но есть "Восстановить" и "Принять".

6. Раздел "Принятые"

Думаю, тут понятно.

Отвечу на все вопросы.

12 лет назад
NetSkriper
Алексей 
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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