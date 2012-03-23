Интерфейс для работы с кивордами.

1. Проверить и настроить накопительную скидку (код оплаты и скидки уже написан) + скидку по бонусам 2. Позакрывать дырки на сайте 3. Поставить api яндекса на автоматическую оплату, соответственно она должна работать со скидками, базой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
PHP + Ajax + MySQL
(Сразу напишу, что аякс нужен для того, чтобы не рефрешить страницу, а выполнять фунцкии "в фоне".)
1. Разделы
- Статистика
- Импорт кивордов
- Список кивордов
- Корзина
- Принятые
2. Раздел Статистика.
Тут надо вывести стату, сколько всего в базе кеев. Сколько однословных, двух-,трех-,четырехсловных.
Сколько в "корзине". Сколько добавлено последний раз, сколько дублей при добавлении.
3. Раздел Импорт кивордов.
Тут есть два варианта, первый - закачка файла определенного формата, второй - импорт списка в textarea
В обоих случаях нужно перед импортом указать разделитель. Во время импорта проанализировать ошибки.
Более подробно про импорт. У таблицы с кеями такая структура (поля)
id, дата импорта, слово(фраза), количество запросов, статус.
Импортируемые данные идут в формате слово(разделитель)цифра.
например ежик;600
Думаю тут понятно.
4. Раздел Списки кивордов.
Тут есть подразделы, одно-, двух-, трех-, и четырех словные киворды.
А так же есть группировка по буквам, например А-Д, Е-К,Л-О,П-Т... и т.д.
При выводе показывать слово, стату и кнопки "Удалить" и "Принять".
Кнопки работают "бесшумно" Например нажав на "Удалить" страница не рефрешится, а просто исчезает слово.
(оно не удаляется из базы, просто у него апдейтится статус). Так же при нажатии на "Принять", слово исчезает.
5. Раздел "Корзина"
Тут вид такой же как в Списки кивордов, но показываются только строки с определенным статусом.
Тут нет кнопки "Удалить", но есть "Восстановить" и "Принять".
6. Раздел "Принятые"
Думаю, тут понятно.
Отвечу на все вопросы.
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