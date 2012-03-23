Исправить баг автоподстановки в форме

Веб-программированиеЗавершен1 заявка162 просмотра
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Исправить баг. Смотрим тз. РНР, движок самодельный. Срочно.

12 лет назад
spin
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
maratamerov
35 летУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Сделано все четко, без лишних вопросов и вовремя...
Все ок