@maratamerov
- Ruby / Ruby On Rails
- PHP
- Code Review
- BDD/TDD
- Refactoring
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
13 лет назад
Сделано все четко, без лишних вопросов и вовремя...
Ответный отзыв
Все ок
$10
10 баллов
13 лет назад
Opencart
Всё выполнено быстро и качественно. Сотрудничеством доволен. Будем продолжать работать.
Ответный отзыв
Отличный Заказчик!
$5
10 баллов
13 лет назад
JavaScript
Спасибо Марат ! Оперативно устранил проблему !
Ответный отзыв
Все отлично
$5
10 баллов
14 лет назад
Оперативно отреагировал на проблему. Сразу видно, хороший специалист и ответственный человек. Спасибо!
Ответный отзыв
Все ок
$10
10 баллов
14 лет назад
Спасибо ! Оперативно помог решить проблему !!!
Ответный отзыв
Все супер
Веб-программирование
4 отзыва
от $50
от 1 дня
#637
HTML-верстка
1 отзыв
от $20
от 1 дня
#1327