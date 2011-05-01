maratamerov

Марат Амеров maratamerov

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
@maratamerov

amerov.github.io/resume 

github.com/amerov 

 

- Ruby / Ruby On Rails

- PHP

- Code Review 

- BDD/TDD  

- Refactoring

Отзывы заказчиков

spin
Иван 
48 лет
20 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Исправить баг автоподстановки в форме
Сделано все четко, без лишних вопросов и вовремя...
Все ок
Ответный отзыв
vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Разобраться с багом Opencart
Opencart
Всё выполнено быстро и качественно. Сотрудничеством доволен. Будем продолжать работать.
Отличный Заказчик!
Ответный отзыв
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)
$5
10 баллов
13 лет назад
Внести правки на сайт JS
JavaScript
Спасибо Марат ! Оперативно устранил проблему !
Все отлично
Ответный отзыв
andreymail75
Андрей 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Исправление бага. Zend. Social Engine 4
Оперативно отреагировал на проблему. Сразу видно, хороший специалист и ответственный человек. Спасибо!
Все ок
Ответный отзыв
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)
$10
10 баллов
14 лет назад
Баг в верcтке
Спасибо ! Оперативно помог решить проблему !!!
Все супер
Ответный отзыв
Веб-программирование
4 отзыва
от $50
от 1 дня
#637
HTML-верстка
1 отзыв
от $20
от 1 дня
#1327