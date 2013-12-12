Ruby on Rails Разработчики

Создаётся команда Ruby/Rails разработчиков для международной копании. Компания успешно инвестирует и разрабатывает стартапы в нескольких странах Европы.

На данный момент требуются:

1) сениор и мид левел Ruby on Rails девелоперы

2) разработчики с опытом, желающие переквалифицироваться в Ruby разработчиков. Трейнинг обеспечим.

3) Frontend разработчик (js/jquery, etc.)

Новая команда будет помогать поддерживать существующие, высоко нагруженные проекты компании, либо принимать участие в создании новых. Если Вам надоело, день за днём, создавать и фиксить десятки сайтов "простушек" для нудных клиентов, если Вы считаете что это не для Вас и Вы готовы для:

• более сложных и интересных задач

• качественному коду

• нагруженному проекту использующий "популярные" идеи разработки о которых приходится только читать (континюус деплоймент, тест дривн девелопмент и т.п. ну а про анализ данных на кластерах амазона мап редюсом и движком рекомендаций с использованием граф бд я молчу.)

• квалифицированной команде

• "начальнику" который кодид вместе с Вами (и возможно даже больше Вас

• компании пропитанной духом стартапа (что значит свободный график, игры, вечеринки и т.д., но с нулевой толерантностью к безделью)

• и ко всему, с хорошей компенсацией за Ваш *оценённый* труд

то Вам, точно к Нам!

Требования к кандидатам:

- предыдущий опыт веб разработки

- желание постоянно расти

- ответственность и уважение к коллегам