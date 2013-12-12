Нужно создать (найти, продать, посоветовать) скрипт (плагин к браузеру, любое другое решение), которое поможет сделать выгрузку всех товаров из сайта на доску объявлений. Данные о товарах экспортируются из сайта в Yandex Market ...
Ruby on Rails Разработчики
Создаётся команда Ruby/Rails разработчиков для международной копании. Компания успешно инвестирует и разрабатывает стартапы в нескольких странах Европы.
На данный момент требуются:
1) сениор и мид левел Ruby on Rails девелоперы
2) разработчики с опытом, желающие переквалифицироваться в Ruby разработчиков. Трейнинг обеспечим.
3) Frontend разработчик (js/jquery, etc.)
Новая команда будет помогать поддерживать существующие, высоко нагруженные проекты компании, либо принимать участие в создании новых. Если Вам надоело, день за днём, создавать и фиксить десятки сайтов "простушек" для нудных клиентов, если Вы считаете что это не для Вас и Вы готовы для:
• более сложных и интересных задач
• качественному коду
• нагруженному проекту использующий "популярные" идеи разработки о которых приходится только читать (континюус деплоймент, тест дривн девелопмент и т.п. ну а про анализ данных на кластерах амазона мап редюсом и движком рекомендаций с использованием граф бд я молчу.)
• квалифицированной команде
• "начальнику" который кодид вместе с Вами (и возможно даже больше Вас
• компании пропитанной духом стартапа (что значит свободный график, игры, вечеринки и т.д., но с нулевой толерантностью к безделью)
• и ко всему, с хорошей компенсацией за Ваш *оценённый* труд
то Вам, точно к Нам!
Требования к кандидатам:
- предыдущий опыт веб разработки
- желание постоянно расти
- ответственность и уважение к коллегам
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