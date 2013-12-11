Модуль на opencart

Нужно написать модуль для интернет магазина на opencart.

Этот модуль должен быть точной копией вот этого модуля: tvoyposter.ru/studio?image=17729

В самом магазине на каждом продукте должна быть кнопка оформить в рамку.

При нажатии на эту кнопку должен открываться этот модуль где человек может выбрать рамку.

Без рамки картины не продаются.

По функционалу модуль должен быть точной копией с возможностью администрирования в админ панели сайта.

Обязательно пишите цены и сроки!