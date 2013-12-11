Модуль на opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки100 просмотров

Нужно написать модуль для интернет магазина на opencart.

Этот модуль должен быть точной копией вот этого модуля: tvoyposter.ru/studio?image=17729

В самом магазине на каждом продукте должна быть кнопка оформить в рамку.

При нажатии на эту кнопку должен открываться этот модуль где человек может выбрать рамку.

Без рамки картины не продаются.

По функционалу модуль должен быть точной копией с возможностью администрирования в админ панели сайта.

Обязательно пишите цены и сроки!

Opencart
11 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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