Сделать онлайн программу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок146 просмотров

Есть программа в которую вводятся данные она создает файл по эти данным, надо из нее сделать онлайн программу, допустим через веб интерфейс вводятся данные создается ссылка на скачку файла.

11 лет назад
MIRg1
37 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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