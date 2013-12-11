Работа по CMS Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки114 просмотров

Есть небольшое задание по сайту на Друпал. Фактически работа по настройке и тематизации.

Сработаемся - сможем загружать хорошими проектами на постоянной основе.

Предпочтение разработчикам с Украины. (ТЗ к этому проекту на укр. языке)

Drupal
11 лет назад
Starlion
35 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров