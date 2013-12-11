Есть программа в которую вводятся данные она создает файл по эти данным, надо из нее сделать онлайн программу, допустим через веб интерфейс вводятся данные создается ссылка на скачку файла.
Клиентская база данных на PHP+MySQL
Надо сделать простенькую клиентскую базу данных. Либо с нуля либо на базе какой либо CMS.
Несколько типов клиентов. Каждому типу клиентов можно присвоить определенные значения и постоянно добавлять и изменять их.
Поддержка русского не нужна - база буржуйская.
Подробно в ТЗ.
Оплата только яндекс деньгами.
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