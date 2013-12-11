Клиентская база данных на PHP+MySQL

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок255 просмотров

Надо сделать простенькую клиентскую базу данных. Либо с нуля либо на базе какой либо CMS.

Несколько типов клиентов. Каждому типу клиентов можно присвоить определенные значения и постоянно добавлять и изменять их.

Поддержка русского не нужна - база буржуйская.

Подробно в ТЗ.

Оплата только яндекс деньгами.

MySQLPHP
11 лет назад
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Роман 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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