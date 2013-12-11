Изменить меню и установить модуль на Joomla

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Закрыт1 заявка129 просмотров

В интернет магазине основанном на joomshopping нужно поправить ссылки на каталог товаров так, чтобы эти товары не пропали и не поменяли url. Нужно установить модуль вывода категорий товаров.

Joomla
11 лет назад
1content
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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