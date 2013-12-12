Здравствуйте. Во вложении xls документ с формулами и расчетом, нужно сделать то же самое для сайта в javascript+html Стоимость и сроки предлагайте Пользователем редактируются только желтые поля Расчет происходит ...
SVG \ Rafael.js. Редактор схем.
Разыскивается программист, владеющий SVG \ Rafael.js, для написания редактора схем мест для торговых центров. Нужна только javascript –овая часть, интеграция в сайт не нужна.
Сделать сетку (разбить рабочее поле на квадраты), мышкой выделять один или несколько квадратов, задавать цвет, номер места и стоимость + легенда.
В результате должно получиться, что-то вроде этого http://kpartner.by/sites/s1/upload/images/shema/selmash.jpg
Работа до 15.12.2013. Оплата WMZ по факту.
Заявки без цен и портфолио не рассматриваются.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Сделать функцию отправки уведомления на mail о том, что на сайте новый заказ. Нужно показать место в коде, где меняется mail. Yiii framework.Закрыт11 лет назад
Нужно 2 plugin'а для phplist 1. Нужна возможность в "LIST OF CAMPAIGNS" группировать рассылки по темам. Например: есть рассылки "Новости" и "Акции" нужна возможность отфильтровать рассылки одной темы. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
В интернет магазине основанном на joomshopping нужно поправить ссылки на каталог товаров так, чтобы эти товары не пропали и не поменяли url. Нужно установить модуль вывода категорий товаров.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Всем привет! Есть такой промо сайт: http://rewardexpert.com/airline-alliances.html Он написан на Edge Animate. Как видно он работает некорректно. Нужно оптимизировать или переписать на HTML/CSS/JS, чтоб все работало ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо доработать сайт торговой организации на wordpress или сделать на joomla: разработать структуру, наполнить контентом. В общем привести к лицеприятному виду. коррент.рф Сбрасывайте примеры выполненных работ. ...Закрыт11 лет назад
- $15
Нужно: - «Реферальный хвост»: необходимо знать с какого сайта и сколько пришло пользователей, а также сколько из них оставили заявки: нажали кнопку «заказать», «заказать звонок».(все кнопки) - результаты должны приходить в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть небольшое задание по сайту на Друпал. Фактически работа по настройке и тематизации. Сработаемся - сможем загружать хорошими проектами на постоянной основе. Предпочтение разработчикам с Украины. (ТЗ к ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно написать модуль для интернет магазина на opencart. Этот модуль должен быть точной копией вот этого модуля: tvoyposter.ru/studio?image=17729 В самом магазине на каждом продукте должна быть кнопка оформить в рамку. При ...Закрыт11 лет назад