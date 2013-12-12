SVG \ Rafael.js. Редактор схем.

Разыскивается программист, владеющий SVG \ Rafael.js, для написания редактора схем мест для торговых центров. Нужна только javascript –овая часть, интеграция в сайт не нужна.

Сделать сетку (разбить рабочее поле на квадраты), мышкой выделять один или несколько квадратов, задавать цвет, номер места и стоимость + легенда.

В результате должно получиться, что-то вроде этого http://kpartner.by/sites/s1/upload/images/shema/selmash.jpg

Работа до 15.12.2013. Оплата WMZ по факту.

Заявки без цен и портфолио не рассматриваются.