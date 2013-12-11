Plugin для phplist

Нужно 2 plugin'а для phplist

1. Нужна возможность в "LIST OF CAMPAIGNS" группировать рассылки по темам.

Например: есть рассылки "Новости" и "Акции" нужна возможность отфильтровать рассылки одной темы.

2. Нужна возможность создавать "цепочки" рассылок.

Например: Есть группа из нескольких писем (1,2,3,4)

Подписавшемуся приходит письмо №1,

через указанное время, от момента прочтения письма, приходит письмо №2,

при переходе по ссылке из письма №2, приходит письмо №3,

при переходе по ссылке из письма №3 и совершение каких-либо действий на странице (просмотр видео, заполнение анкеты, голосование) приходит письмо №4

Задачи обсуждаются, как в сторону раcширения, так и в сторону сужения функционала.

Способы оплаты обсуждаются.