Нужно создать (найти, продать, посоветовать) скрипт (плагин к браузеру, любое другое решение), которое поможет сделать выгрузку всех товаров из сайта на доску объявлений. Данные о товарах экспортируются из сайта в Yandex Market ...
Удалить вирус с сайта. CMS Joomla.
Нужно удалить вирус с сайта. Домен depositpoker.ru
CMS Joomla 1.5. И нужно обновить версию самой джумлы до максимально возможной, чтобы закрыть дыры (в рамках 1.5 последняя версия вроде 1.5.26)
Обязательно пишите цену, чтобы не уточнять через личку.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Разыскивается программист, владеющий SVG \ Rafael.js, для написания редактора схем мест для торговых центров. Нужна только javascript –овая часть, интеграция в сайт не нужна. Сделать сетку (разбить рабочее поле на ...Закрыт11 лет назад
Здравствуйте. Во вложении xls документ с формулами и расчетом, нужно сделать то же самое для сайта в javascript+html Стоимость и сроки предлагайте Пользователем редактируются только желтые поля Расчет происходит ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Сделать функцию отправки уведомления на mail о том, что на сайте новый заказ. Нужно показать место в коде, где меняется mail. Yiii framework.Закрыт11 лет назад
Нужно 2 plugin'а для phplist 1. Нужна возможность в "LIST OF CAMPAIGNS" группировать рассылки по темам. Например: есть рассылки "Новости" и "Акции" нужна возможность отфильтровать рассылки одной темы. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
В интернет магазине основанном на joomshopping нужно поправить ссылки на каталог товаров так, чтобы эти товары не пропали и не поменяли url. Нужно установить модуль вывода категорий товаров.Закрыт11 лет назад
Всем привет! Есть такой промо сайт: http://rewardexpert.com/airline-alliances.html Он написан на Edge Animate. Как видно он работает некорректно. Нужно оптимизировать или переписать на HTML/CSS/JS, чтоб все работало ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо доработать сайт торговой организации на wordpress или сделать на joomla: разработать структуру, наполнить контентом. В общем привести к лицеприятному виду. коррент.рф Сбрасывайте примеры выполненных работ. ...Закрыт11 лет назад
- $15
Нужно: - «Реферальный хвост»: необходимо знать с какого сайта и сколько пришло пользователей, а также сколько из них оставили заявки: нажали кнопку «заказать», «заказать звонок».(все кнопки) - результаты должны приходить в ...Закрыт11 лет назад
Нужно написать модуль для интернет магазина на opencart. Этот модуль должен быть точной копией вот этого модуля: tvoyposter.ru/studio?image=17729 В самом магазине на каждом продукте должна быть кнопка оформить в рамку. При ...Закрыт11 лет назад