Удалить вирус с сайта. CMS Joomla.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок205 просмотров

Нужно удалить вирус с сайта. Домен depositpoker.ru

CMS Joomla 1.5. И нужно обновить версию самой джумлы до максимально возможной, чтобы закрыть дыры (в рамках 1.5 последняя версия вроде 1.5.26)

Обязательно пишите цену, чтобы не уточнять через личку.

Joomla
11 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Павел отлично справился с задачей. Рекомендую!
Был рад работать с Владимиром. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад