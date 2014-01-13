Удалить вирус с сайта. CMS Joomla.

Нужно удалить вирус с сайта. Домен depositpoker.ru

CMS Joomla 1.5. И нужно обновить версию самой джумлы до максимально возможной, чтобы закрыть дыры (в рамках 1.5 последняя версия вроде 1.5.26)

Обязательно пишите цену, чтобы не уточнять через личку.