andreymail75

Андрей andreymail75

 
48 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Группа разработчиков viplance.com

  • Downloader на Flash

    $100

    Суть проблемы: В некоторых браузерах по нажатию на ссылку mp3 файла происходит его проигрывание, а не сохранение на диск. Надо сделать кнопку с заданными параметрами на Flash, которая будет пропускать через себя заданный URL и сохранять файл ...

    Flash
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать html-редактор на javascript, аналог Fcked

    $500

    Для сильных специалистов в языке javascript. Крайне желателен голый js без библиотек, а также хорошее владение php. По возможности приводите примеры работ, а также расценки за час (день, месяц) работы. Требуется: - Опыт в подобных проектах. - Хорошее владение pHp ...

    PHPJavascriptMySQLHTML
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен квалифицированный программист php.

    $50

    В команду нужен ответственный программист php. Оплата почасовая. От 5$. Дальнейшая зарплата и сотрудничество зависит от испытательного срока. p.s. Товарищей, которые воротят нос от зарплаты 1000$ в месяц просьба проходить мимо куда-нибудь в Дубай. Требования: - хорошее ...

    PHPJavascriptMySQLjQuery
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настройка на 2-х серверах Rsync

    $50

    Требуется установить на главном сервере Rsync и синхронизировать его с backup-сервером на другом хостинге, где он уже установлен. Внимание! На главном VDS нет shell, так что устанавливать придтся ручками в командной строке. Просьба обращаться тем, у кого ...

    Системное администрирование12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • 3D модель электронного прибора

    $250

    Нужна качественная модель электробытового прибора в форме шара. Мелких элементов мало, стекло, матовый пластик. Модель нужно будет вставить в 3 фотографии разрешением 1600х1200 со 100% реалистичностью (тень, объем). Указывайте ориентировочную цену, срок и примеры работ. Спасибо!

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка проекта на Smarty (pHp, MySQL)

    $100

    Есть готовый сайт на движке Prestashop. Там используется Smarty, pHp, MySQL. Нужно согласно ТЗ сделать изменения. Работы примерно на 10 часов. Указывайте цену за час работы. Нужны люди ТОЛЬКО с опытом работы на данном шаблонизаторе. Спасибо!

    PHPMySQLPrestashop
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка проекта на Zend MVC

    $50

    Нужен опытный (подчеркиваю, опытный в Zend) программист для почасосвой работы над проектом. Исправление багов, доработки. Указывайте почасовую оплату и конкретный опыт в Zend.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Программа для отправки потокового аудио на Icecast

    Нужна программа для Windows, которая будет отправлять звук с микрофона, смикшированный со звуковой дорожкой, на сервер Icecast2 (сервер настроен для работы в формате mp3). Есть аналоги вроде SAM Broadcast, но они слишком громоздкие и их ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Бухгалтерия на PHP + AJAX + JS

    $500

    Доброго времени суток. Нужно написать движок для бухгалтерского и складского учета он-лайн. ТЗ в аттаче. Готова верстка. Проработаны способы реализации, подысканы готовые модули. Возможна партнерская разработка (за долю в проекте под гарантии). Если это интересно, сразу указывайте в ответах. Работа ...

    PHPAjax
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
maratamerov
35 летУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Исправление бага. Zend. Social Engine 4
Все ок
Оперативно отреагировал на проблему. Сразу видно, хороший специалист и ответственный человек. Спасибо!
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phoenixbig
Виктор 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
день назад
$50
10 баллов
13 лет назад
3D модель электронного прибора
Очень доволен сотрудничеством. Все четко и ясно. Заказчик супер :) 10 баллов
Очень оперативно! Выполнил всё по ТЗ, мелкие замечания были учтены и исправлены в течение 5 минут. Спасибо!
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