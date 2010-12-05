andreymail75

Суть проблемы: В некоторых браузерах по нажатию на ссылку mp3 файла происходит его проигрывание, а не сохранение на диск. Надо сделать кнопку с заданными параметрами на Flash, которая будет пропускать через себя заданный URL и сохранять файл ...
- $100Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Для сильных специалистов в языке javascript. Крайне желателен голый js без библиотек, а также хорошее владение php. По возможности приводите примеры работ, а также расценки за час (день, месяц) работы. Требуется: - Опыт в подобных проектах. - Хорошее владение pHp ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
В команду нужен ответственный программист php. Оплата почасовая. От 5$. Дальнейшая зарплата и сотрудничество зависит от испытательного срока. p.s. Товарищей, которые воротят нос от зарплаты 1000$ в месяц просьба проходить мимо куда-нибудь в Дубай. Требования: - хорошее ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется установить на главном сервере Rsync и синхронизировать его с backup-сервером на другом хостинге, где он уже установлен. Внимание! На главном VDS нет shell, так что устанавливать придтся ручками в командной строке. Просьба обращаться тем, у кого ...Системное администрирование12 заявокЗакрыт12 лет назад
Сайт united-rap.com Не могут залогиниться пользователи после работ на сервере. Остальное в порядке.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Нужна качественная модель электробытового прибора в форме шара. Мелких элементов мало, стекло, матовый пластик. Модель нужно будет вставить в 3 фотографии разрешением 1600х1200 со 100% реалистичностью (тень, объем). Указывайте ориентировочную цену, срок и примеры работ. Спасибо!3D-графика1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Есть готовый сайт на движке Prestashop. Там используется Smarty, pHp, MySQL. Нужно согласно ТЗ сделать изменения. Работы примерно на 10 часов. Указывайте цену за час работы. Нужны люди ТОЛЬКО с опытом работы на данном шаблонизаторе. Спасибо!Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен опытный (подчеркиваю, опытный в Zend) программист для почасосвой работы над проектом. Исправление багов, доработки. Указывайте почасовую оплату и конкретный опыт в Zend.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Для проекта united-rap.com требуются постеры для форума. Активность пользователей. Флуд. Работа оплачивается за 1000 знаков. Приглажаем также всех, кто в РЭП-теме!Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужна программа для Windows, которая будет отправлять звук с микрофона, смикшированный со звуковой дорожкой, на сервер Icecast2 (сервер настроен для работы в формате mp3). Есть аналоги вроде SAM Broadcast, но они слишком громоздкие и их ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется устранение багов движка. Просьба писать людям с опытом, ибо уже двое не справилось. Плачу почасовкуВеб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Доброго времени суток. Нужно написать движок для бухгалтерского и складского учета он-лайн. ТЗ в аттаче. Готова верстка. Проработаны способы реализации, подысканы готовые модули. Возможна партнерская разработка (за долю в проекте под гарантии). Если это интересно, сразу указывайте в ответах. Работа ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад