Ряд доработок по опенкарту

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок185 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен специалист по опенкарт. Есть проект. в нем необходимо совершить ряд доработок.

Оплата вебмани по факту выполнения.

12 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад