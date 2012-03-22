Нужен специалист по опенкарт. Есть проект. в нем необходимо совершить ряд доработок. Оплата вебмани по факту выполнения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать SQL-запрос который будет в CMS Wordpress удалять из текста статей любой кусок кода.
Вроде бы есть такой запрос, но почему-то не работает, что-то по-видимому нужно исправить или написать новый.
UPDATE `wp_posts` SET `post_content`= REPLACE(`wp_posts`, 'удаляемый код', '') where post_content like '%&удаляемый код%'
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