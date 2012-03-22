Нужно написать SQL-запрос

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки152 просмотра
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Нужно написать SQL-запрос который будет в CMS Wordpress удалять из текста статей любой кусок кода.

Вроде бы есть такой запрос, но почему-то не работает, что-то по-видимому нужно исправить или написать новый.

UPDATE `wp_posts` SET `post_content`= REPLACE(`wp_posts`, 'удаляемый код', '') where post_content like '%&удаляемый код%'

training-and-sport.ru

12 лет назад
mediahit
Илья 
48 летНовая Зеландия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад