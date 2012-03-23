Скрипт проверки pop3, скрипт для антигейт

$20
Веб-программированиеЗавершен2 заявки162 просмотра
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Нужно написать 2 простеньких скрипта которые бы работали через get запросы.

1) В запросе передаеться логин пароль домен pop3 и порт. скрипт проверяет работает ли доступ и выдает ответ 1 или 0 то есть работает или не работает

2) скрипт передает методом get капчу . и потом вторым запросом получает ответ "разгадку капчи".

мануал по антикапче тут

http://antigate.com/panel.php?action=api

12 лет назад
goldfishactiv
Корнеев 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
ChristianX
32 годаМолдова
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
5 балов. быстро. качественно.
Всё было отлично.