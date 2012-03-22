Написать Business chat support

Нужен специалист по опенкарт. Есть проект. в нем необходимо совершить ряд доработок. Оплата вебмани по факту выполнения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать business chat support между сотрудниками фирмы и пользователями + зарегистрированными пользователями портала. Привязка к общей системе + мини админка с настройками
Краткое описание
-привязка фото сотрудника
- установка статуса сотрудником offline - online
- мануальный перевод чата на другого сотрудника
-автоматический перевод чата на другого сотрудника
- хранение истории чатов
Сотрудник:
- просматривает очередь запроса на чат
-переводит чат на другого сотрудника
Мини админка
-установка времени активности чата
- фильтр по сотрудникам по их статусу
-отключение отдельного сотрудника
-перевод чата с одного сотрудника на другого
- отключение группы сотрудников
- фильтра
-возможность назначение шаблонов текстов
- настройка автоматических ответов, например, ожидание 5 мин - отправка автоматического сообщения "пожалуйста, подождите"
смайлов, цветов, курсивов и прочего не требуется
строго и четко
Исполнитель должен находиться в Киеве
Срочный заказ
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