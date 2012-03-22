Доработка сайта на wordpress

Необходимо сделать создание графиков на php. Графики достаточно простые. Какой метод для этого будет использоваться значения не имеет. x - время (формат HH:MM) y - значение Оба параметра берутся из mysql базы, структура такая: id - INT memory - FLOAT (y-координата) time ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Есть готовый сайт, сделанный на Wordpress.
Сайт включает плагин который является API для мобильного приложения и через него осуществляется работа с данными.
Сейчас есть несколько важных задач:
- добавление мультивалюты продуктам
- добавление объема для продуктов
- изменение шаблонов
- создание плагина по быстрому поиску (можно взять готовый и изменить его)
Более детально описание изменений вместе с существующими страницами можно прочитать здесь - http://db.tt/ZK2GNitY
После этого будет вестись работа по 2ому этапу согласно ТЗ (ТЗ напсиано не менее детально чем описание изменений).
Срок - до вторника (лучше понедельника).
Кстати, проект нельзя будет добавлять в портфолио т.к. в проект вносятся только изменения и он не делался с нуля.
Спасибо,
Павел
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