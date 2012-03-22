Доработка сайта на wordpress

Добрый день.

Есть готовый сайт, сделанный на Wordpress.

Сайт включает плагин который является API для мобильного приложения и через него осуществляется работа с данными.

Сейчас есть несколько важных задач:

- добавление мультивалюты продуктам

- добавление объема для продуктов

- изменение шаблонов

- создание плагина по быстрому поиску (можно взять готовый и изменить его)

Более детально описание изменений вместе с существующими страницами можно прочитать здесь - http://db.tt/ZK2GNitY

После этого будет вестись работа по 2ому этапу согласно ТЗ (ТЗ напсиано не менее детально чем описание изменений).

Срок - до вторника (лучше понедельника).

Кстати, проект нельзя будет добавлять в портфолио т.к. в проект вносятся только изменения и он не делался с нуля.

Спасибо,

Павел