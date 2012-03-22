Доработка сайта на wordpress

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка118 просмотров
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Добрый день.

Есть готовый сайт, сделанный на Wordpress.

Сайт включает плагин который является API для мобильного приложения и через него осуществляется работа с данными.

Сейчас есть несколько важных задач:

- добавление мультивалюты продуктам

- добавление объема для продуктов

- изменение шаблонов

- создание плагина по быстрому поиску (можно взять готовый и изменить его)

Более детально описание изменений вместе с существующими страницами можно прочитать здесь - http://db.tt/ZK2GNitY

После этого будет вестись работа по 2ому этапу согласно ТЗ (ТЗ напсиано не менее детально чем описание изменений).

Срок - до вторника (лучше понедельника).

Кстати, проект нельзя будет добавлять в портфолио т.к. в проект вносятся только изменения и он не делался с нуля.

Спасибо,

Павел

WordPressДоработка сайта на WordPress
12 лет назад
pashik
Павел 
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
infoweb
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$30
3 дня
Аванс был оплачен сразу. В обещанные сроки проект не выполнен. Дал еще шанс - снова подвел, ну на 3 раз думал сделает и опять ничего не сделал из обещанного. На связь выходит редко, раз в несколько дней, не отвечает на email и в skype. В общем не рекомендую этого разработчика - запросто может подвести.
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