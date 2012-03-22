Проект на Wowza 3

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Веб-программированиеЗакрытнет заявок98 просмотров
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Надо создать систему для телеконференций в HD формате 720р.

Требования:

1. Эхоподавление

2. Video в HD

3. Картинки в картинке во флеш плеере

4. Демонстрация файлов (картинки, документы word, excel, power point)

5. Оптимизация битрейта и качества картинки (transcoding, transrating) в зависимости от пропускной способности.

Советы и рекомендации приветствуются.

Просьба дать оценку по каждому пункту.

12 лет назад
tuxper
Марат 
38 летКиргизия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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