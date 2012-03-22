Программа автоматической регистрации на форумах

Надо создать систему для телеконференций в HD формате 720р. Требования: 1. Эхоподавление 2. Video в HD 3. Картинки в картинке во флеш плеере 4. Демонстрация файлов (картинки, документы word, excel, power point) 5. Оптимизация битрейта и качества картинки (transcoding, transrating) в ...
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Уважаемые господа программисты, кто в состоянии сделать одно (или несколько)
из нижеприведенных заданий? Меня интересуют цена, срок исполнения. Подробности
при контакте.
Возможно, у Вас есть свои решения.
Tребуется разработать:
Задание №1
Программу автоматической регистрации, авторизации, сбора
информации и создания постов на форумах и досках объявлений, социальных сетях и т.д.
Программа должна уметь работать в двух режимах: мастер - распределяет задания,
подчиненный - выполняет задание. Подчиненные модули распределяются по различным машинам
и выполняют задания одного мастера.
База данных - источник адресов сайтов, заданий на рассылку и сбор информации,
хранилище для собранных данных.
Доп.условия:
- Управление программой через http посредством протокола JSON.
- Веб-интерфейс управления программой.
- Все программы должна работать в режиме демона.
- Программа-исполнитель имеет модульную структуру и ее функциональность
можно расширять при помощи системы плагинов.
- Программа исполнитель порождает несколько потоков выполнения (контролируется
менеджером).
- Должна быть система ведения логов
- Язык программирования Ruby
- СУБД (универсально ActiveRecord)
Задание №2
Требуется написать программу преобразования прайс-листов из различных форматов с
различной структурой таблиц в унифицированный вид. т.е. существует
много прайсов в различных форматах - Exсel, csv и т.д. Внутрення структура
полей также различна, от прайса к прайсу. Нужно, чтобы программа могла
идентифицировать поля внутри файла (это название, цена и т.д.)
и собрать данные в другом формате.
Требования:
1. Программа должна уметь работать в двух режимах: мастер - распределяет задания,
подчиненный - выполняет задание. Подчиненные модули распределяются по различным машинам
и выполняют задания одного мастера.
2. Система распознавания полей должна быть расширяема при помощи модулей - плагинов,
описывающих правила обработки различных видов прайсов .(в идеале должна иметь язык описания
правил распознавания).Дополнения и настройки производятся при помощи
конфигурационных файлов.
3. Вывод системы также должен быть расширяем при помощи модулей - плагинов, чтобы
можно было преобразовывать в любой формат, а также напрямую в БД и вообще куда
угодно.
4. Программа должна быть в виде утилиты, которая будет запускаться из
командной строки и может работать в режиме демона.
Задание №3
Требуется разработать веб-приложение.работающее с поисковым сервером и
отображающее результаты поиска на карте. Обязательным условием является работа
на мобильных устройствах.
Задание №4
Нужно написать call-центр с Web интерфейсом, взаимодействующий с мобильным
телефоном через Интернет и приложение на мобильном телефоне. Функции
Call-центра стандартные.
Жду Ваших предложений на почту:
С уважением, Виталий Федорович.
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