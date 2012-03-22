Программа автоматической регистрации на форумах

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Уважаемые господа программисты, кто в состоянии сделать одно (или несколько)

из нижеприведенных заданий? Меня интересуют цена, срок исполнения. Подробности

при контакте.

Возможно, у Вас есть свои решения.

Tребуется разработать:

Задание №1

Программу автоматической регистрации, авторизации, сбора

информации и создания постов на форумах и досках объявлений, социальных сетях и т.д.

Программа должна уметь работать в двух режимах: мастер - распределяет задания,

подчиненный - выполняет задание. Подчиненные модули распределяются по различным машинам

и выполняют задания одного мастера.

База данных - источник адресов сайтов, заданий на рассылку и сбор информации,

хранилище для собранных данных.

Доп.условия:

- Управление программой через http посредством протокола JSON.

- Веб-интерфейс управления программой.

- Все программы должна работать в режиме демона.

- Программа-исполнитель имеет модульную структуру и ее функциональность

можно расширять при помощи системы плагинов.

- Программа исполнитель порождает несколько потоков выполнения (контролируется

менеджером).

- Должна быть система ведения логов

- Язык программирования Ruby

- СУБД (универсально ActiveRecord)

Задание №2

Требуется написать программу преобразования прайс-листов из различных форматов с

различной структурой таблиц в унифицированный вид. т.е. существует

много прайсов в различных форматах - Exсel, csv и т.д. Внутрення структура

полей также различна, от прайса к прайсу. Нужно, чтобы программа могла

идентифицировать поля внутри файла (это название, цена и т.д.)

и собрать данные в другом формате.

Требования:

1. Программа должна уметь работать в двух режимах: мастер - распределяет задания,

подчиненный - выполняет задание. Подчиненные модули распределяются по различным машинам

и выполняют задания одного мастера.

2. Система распознавания полей должна быть расширяема при помощи модулей - плагинов,

описывающих правила обработки различных видов прайсов .(в идеале должна иметь язык описания

правил распознавания).Дополнения и настройки производятся при помощи

конфигурационных файлов.

3. Вывод системы также должен быть расширяем при помощи модулей - плагинов, чтобы

можно было преобразовывать в любой формат, а также напрямую в БД и вообще куда

угодно.

4. Программа должна быть в виде утилиты, которая будет запускаться из

командной строки и может работать в режиме демона.

Задание №3

Требуется разработать веб-приложение.работающее с поисковым сервером и

отображающее результаты поиска на карте. Обязательным условием является работа

на мобильных устройствах.

Задание №4

Нужно написать call-центр с Web интерфейсом, взаимодействующий с мобильным

телефоном через Интернет и приложение на мобильном телефоне. Функции

Call-центра стандартные.

Жду Ваших предложений на почту:

[email protected]

С уважением, Виталий Федорович.

12 лет назад
proekt2012
55 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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