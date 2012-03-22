Необходима доработка сайта на ASP.Net MVC 3

Требуется доработка и внесение изменений в проект веб-приложения (сайта http://GooJob.by), построенного на платформе ASP.NET MVC 3.Необходимо знание и умение применять: – паттерн MVC, – знание технологии ASP. net (mvc в частности), – знание принципов ООП, – знание языка C# (версии 3.0 и выше), – HTML5, JavaScript, CSS 2.1 (3)

Требуется внести следующие изменения и доработки:

1) Добавить возможность прикрепление к анкете фотографии.

2) Добавить возможность прикрепления и просмотра видео роликов.

3) Внести изменения в существующий вариант анкеты в соответствии с пунктами в приложении (в файле)

4) Требуется внесение изменений в БД (добавление полей в таблицах) для соответствия извинениям, вносимым в интерфейс.

5) Дополнительно в личку...

В приложении использованы следующие технологии:

1) asp.net mvc 3

2) ninject for mvc для DI

3) БД на SQL server 2008 (и выше)

4) библиотека для client-side jQuery