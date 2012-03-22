Написать модуль составления шаблонов документов

Уважаемые господа программисты, кто в состоянии сделать одно (или несколько) из нижеприведенных заданий? Меня интересуют цена, срок исполнения. Подробности при контакте. Возможно, у Вас есть свои решения. ...
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Модуль составления шаблонов
-составление текстовых шаблонов + изображения
-составление шаблонов из составленных шаблонов
-составление шаблонов с переменными
-создание групп шаблонов
-назначение шаблонов группе пользователей
Место расположения исполнителя - Киев
оплата по согласованию
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