Интегрировать дизайн в движок, реализовать функц-л

проект, который нравиться infostart точка ru есть еще много других... разных но нужен именно такой по функционалу сейчас задача на сайте http://test.stalintex.ru/1c/ добавить возможность пользователям добавлять в каталог(магазин) статьи или обработки (файлы) и потом перенести этот функционал на рабочий две цифры от вас 1. ...
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Необходимо интегрировать дизайн в CMS и реализовать функционал:
1. Бронирование
2. Мультиязычность
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