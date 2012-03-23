Интегрировать дизайн в движок, реализовать функц-л

проект, который нравиться infostart точка ru есть еще много других... разных но нужен именно такой по функционалу сейчас задача на сайте http://test.stalintex.ru/1c/ добавить возможность пользователям добавлять в каталог(магазин) статьи или обработки (файлы) и потом перенести этот функционал на рабочий две цифры от вас 1. ...