Несколько скриптов хранения данных

проект, который нравиться infostart точка ru есть еще много других... разных но нужен именно такой по функционалу сейчас задача на сайте http://test.stalintex.ru/1c/ добавить возможность пользователям добавлять в каталог(магазин) статьи или обработки (файлы) и потом перенести этот функционал на рабочий две цифры от вас 1. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
сделать субдомен 2го уровня там будет главная стр такая ссылками
1 возвраты
2 товар с фото
3 текущие заказы
4 треки
везде авторизация требуется 1,3,4 авторизация под одним логином
номер 2 отдельная авторизация и регистрация
1 возвраты
захожу авторизуюсь на страницу
там записи типа
1 Дмитрий Николаевич Климченко 98293 142204, Московская область, г. Серпухов, ул.
Юбилейная, дом 17, кв. 88
сумма 2364
и так далее вобщем
порядоковый номер
1 номер заказа 98293
2 фио Дмитрий Николаевич Климченко
3 адрес 142204, Московская область, г. Серпухов, ул. Юбилейная, дом 17, кв. 88
4 сумма 2364
5 статус - новый- погашен
и надо чтобы редактировалось и сохранялось
также создавались записи.
также кто отредактировал последний раз(логин чела)
также нужно хранить погашеные и выводить по фильтру если надо
по умолчанию выводить только новые записи
2 товар с фото
нужно сделать систему хранения списка товаров с фото которые есть на складе
должно быть
1 описание
2 цена
3 возможность заливать фото до 10 шт
должно идти списком названиями с мини превью одного фото
далее редактируемое поле адрес куда выслать товар
также статус-новый на складе либо выслан
по умолчанию выводить только новые записи невысланые.
3 текущие заказы
можно еще сделать такую же как и первую систему но там будет просто номер заказа фио и примечание
текстовое также цвета чтобы можно было изменять цвет
4 треки
нужно еще сделать чтобы такие записи хранились
21 февраля
Natalia Leonova EE667959189CN
petrov ivan EE667959122CN
18 февраля
Evgeniy Tarasenko EE667959144CN
Evgeniy smirnov EE667959127CN
еще третий столбик надо добавить в середину чтобы там было
руское имя вбить самому.
потом сделать чтобы можно было выбрать
и скопировать в буфер как в экселе выделением и копированием.
я это буду вставлять в другую програму
- Похожие заказы
- $2500Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Есть готовый сайт, сделанный на Wordpress. Сайт включает плагин который является API для мобильного приложения и через него осуществляется работа с данными. Сейчас есть несколько важных задач: - добавление мультивалюты продуктам - добавление объема для продуктов - изменение шаблонов - ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Необходимо интегрировать дизайн в CMS и реализовать функционал: 1. Бронирование 2. МультиязычностьВеб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Разработка сайтаВеб-программирование16 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать создание графиков на php. Графики достаточно простые. Какой метод для этого будет использоваться значения не имеет. x - время (формат HH:MM) y - значение Оба параметра берутся из mysql базы, структура такая: id - INT memory - FLOAT (y-координата) time ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется доработка и внесение изменений в проект веб-приложения (сайта http://GooJob.by), построенного на платформе ASP.NET MVC 3.Необходимо знание и умение применять: – паттерн MVC, – знание технологии ASP. net (mvc в частности), – знание принципов ООП, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Имеющийся сайт питомника британских кошек, сделанный на CMS Amiro необходимо доработать либо на этой CMS, либо предложить другую CMS и после одобрения перенести сайт на нее. Основные критерии доработки - более удачный дизайн и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Модуль составления шаблонов -составление текстовых шаблонов + изображения -составление шаблонов из составленных шаблонов -составление шаблонов с переменными -создание групп шаблонов -назначение шаблонов группе пользователей Место расположения исполнителя - Киев оплата по согласованиюЗакрыт12 лет назад
Уважаемые господа программисты, кто в состоянии сделать одно (или несколько) из нижеприведенных заданий? Меня интересуют цена, срок исполнения. Подробности при контакте. Возможно, у Вас есть свои решения. ...Закрыт12 лет назад
Надо создать систему для телеконференций в HD формате 720р. Требования: 1. Эхоподавление 2. Video в HD 3. Картинки в картинке во флеш плеере 4. Демонстрация файлов (картинки, документы word, excel, power point) 5. Оптимизация битрейта и качества картинки (transcoding, transrating) в ...Закрыт12 лет назад