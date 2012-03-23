Несколько скриптов хранения данных

$250
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка118 просмотров
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сделать субдомен 2го уровня там будет главная стр такая ссылками

1 возвраты

2 товар с фото

3 текущие заказы

4 треки

везде авторизация требуется 1,3,4 авторизация под одним логином

номер 2 отдельная авторизация и регистрация

1 возвраты

захожу авторизуюсь на страницу

там записи типа

1 Дмитрий Николаевич Климченко 98293 142204, Московская область, г. Серпухов, ул.

Юбилейная, дом 17, кв. 88

сумма 2364

и так далее вобщем

порядоковый номер

1 номер заказа 98293

2 фио Дмитрий Николаевич Климченко

3 адрес 142204, Московская область, г. Серпухов, ул. Юбилейная, дом 17, кв. 88

4 сумма 2364

5 статус - новый- погашен

и надо чтобы редактировалось и сохранялось

также создавались записи.

также кто отредактировал последний раз(логин чела)

также нужно хранить погашеные и выводить по фильтру если надо

по умолчанию выводить только новые записи

2 товар с фото

нужно сделать систему хранения списка товаров с фото которые есть на складе

должно быть

1 описание

2 цена

3 возможность заливать фото до 10 шт

должно идти списком названиями с мини превью одного фото

далее редактируемое поле адрес куда выслать товар

также статус-новый на складе либо выслан

по умолчанию выводить только новые записи невысланые.

3 текущие заказы

можно еще сделать такую же как и первую систему но там будет просто номер заказа фио и примечание

текстовое также цвета чтобы можно было изменять цвет

4 треки

нужно еще сделать чтобы такие записи хранились

21 февраля

Natalia Leonova EE667959189CN

petrov ivan EE667959122CN

18 февраля

Evgeniy Tarasenko EE667959144CN

Evgeniy smirnov EE667959127CN

еще третий столбик надо добавить в середину чтобы там было

руское имя вбить самому.

потом сделать чтобы можно было выбрать

и скопировать в буфер как в экселе выделением и копированием.

я это буду вставлять в другую програму

12 лет назад
soborovatamara
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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