Онлайн-чат поддержки

$250
Веб-программированиеЗавершен2 заявки135 просмотров
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Нужна система обратной связи на сайте (онлайн чат) с возможностью использования на различных доменах. подробное Тз в icq 711880 или в лс на сайте

12 лет назад
wexc
Влад 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
trosha
Сергей 
43 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
12 лет назад
$150
7 дней
Рекомендую! Работа выполнена качественно, быстро, профессионально.
Благодарим за заказ! Заказчик помог сформировать четкое ТЗ. Не торопил и не отвлекал от работы. Оплату провел через СБПС. Будем рады если обратиться снова.
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