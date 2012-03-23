Доработка webasyst

необходимо сделать учет денежного остатка при оформлении заказа..

То есть формат работы такой.

У пользователя есть доп поле остаток денег. При установке чекбокса общая сумма заказа должна уменьшаться на то значение, которое у пользователя в остатке. При отмене заказа, остаток должен возвращаться в первоначальное значение.

В личном кабинете пользователя при авторизации , также должна быть возможность у него просмотреть значение остатка на счете