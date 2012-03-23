Мета-поисковая система (смешанная выдача)

Доброе утро, или уже у кого то день, уважаемые фриласнеры! На данный момент стоит задача, доработать скрипт, который должен собирать инфу с другого сайта, и сохранять его в отдельный файл. Что забирать: http://www.digikey.com/product-search/en/integrated-circuits-ics/interface-drivers-receivers-transceivers/2556324?k=max232&lang=en Категории. http://www.digikey.com/product-search/en Из того, что по ссылке(1), должно ...
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Здравствуйте
Нужна мета-поисковая система со смешанной выдачей (Google, Yandex и liveinternet)
Что то похожее на duckduckgo.com
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