Мета-поисковая система (смешанная выдача)

Доброе утро, или уже у кого то день, уважаемые фриласнеры! На данный момент стоит задача, доработать скрипт, который должен собирать инфу с другого сайта, и сохранять его в отдельный файл. Что забирать: http://www.digikey.com/product-search/en/integrated-circuits-ics/interface-drivers-receivers-transceivers/2556324?k=max232&lang=en Категории. http://www.digikey.com/product-search/en Из того, что по ссылке(1), должно ...