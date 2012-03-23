Программирование + верстка

$500
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок207 просмотров
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Есть проект, в котором надо сделать кучу мелочей по верстке+некоторые элементы по программированию модулей. По запросу высылаю ТЗ.

12 лет назад
IhgapNB
Сергей 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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