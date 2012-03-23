Выпадающий текст

$17
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки122 просмотра
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Здравствуйте! Необходимо доделать html страницу. Есть меню в стиле mac os, под ним текст. Нужно, чтобы текст про каждый из разделов выпадал при клике на сответствующую картинку. Оплата яндекс деньгами. 500 руб. до вечера! Страница во вложении. Оплата как всегда по факту!

12 лет назад
kirilov123
Кирил 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
yevhen
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Когда соглашался сотрудничать с данным заказчиком, у него еще не было отрицательных отзывов. В результате - та же история, оплаты не получил.