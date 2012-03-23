Скрипт парсинга

$500
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок194 просмотра
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есть сайт

serialsonline.net

например

допустим задаем входной параметр

http://serialsonline.net/serials/Los_simuladores-online.html

нужно сделать скрипт чтобы давал скачать ссылкой все серии

переливал себе на сервер потом ссылки давал скачать

предлагайте варианты.смысл -сохранить все на другом сервере и оттуда скачать все

12 лет назад
soborovatamara
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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alligatorus2
37 летКиргизия
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