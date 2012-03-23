Cкрипт мониторинга CS и MasterServer

Нужно написать мониторинг игровых серверов: Counter Strike +MasterServer

Требование:

-Удобная админ панель мониторинга и мастер сервера

-Красивый дизайн

-возможность добавлять сервера VIP, выделять,Booster

-подробная статистика о сервере

-платные услуги(VIP,Сервер месяца, выделение цветом,Booster)

- интегрировать с WebMoney для оплаты услуг

-Проверка обратной ссылки при добавлении сервера. Если ссылка удалена, то сервер автоматически снимается.

-Автоматическое снятие (VIP,Сервер месяца, выделение цветом,Booster) по окончании срока.

-Автоматическое добавление серверов cs в мастер сервер (Booster)

-Планировщиц задач - модуль для управлением вашими задачами по расписанию, такими как обновление серверов, обновление карты сайта, и т.п.

-Управление рекламой - модуля для управления рекламной части мониторинга. Позволяет устанавливать баннеры на нужный срок, и т.п.

-Статические страницы - модуль для создания одиночных статических страниц на Вашем сайте. Таких как расценки на рекламу, информация о возможностях, файлы для cs и.т.п

-Вывод серверов месяца в верху сайта.

-Остальное более подробно потенциальному исполнителю.

Буду рад сотрудничать со знающими людьми в этом сегменте.