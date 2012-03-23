Сделать FB комментарии разными для каждого поста

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка113 просмотров
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Сделать, чтобы для каждого поста выводились свои facebook комментарии. Сейчас для каждого поста выводится общий список комментариев с facebook.

Сайт на wordpress.

12 лет назад
EleSha
Елена 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
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