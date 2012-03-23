Сделать FB комментарии разными для каждого поста

Нужно написать мониторинг игровых серверов: Counter Strike +MasterServer Требование: -Удобная админ панель мониторинга и мастер сервера -Красивый дизайн -возможность добавлять сервера VIP, выделять,Booster -подробная статистика о сервере -платные услуги(VIP,Сервер месяца, выделение цветом,Booster) - интегрировать с WebMoney для оплаты услуг -Проверка обратной ...
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