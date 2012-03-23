Интегрировать тему и написать 2 модуля для PyroCMS

Здравствуйте,

Мне нужно интегрировать тему в PyroCMS (у меня сверстанный шаблон),

а также написать 2 небольших модуля для нее:

- простой каталог автомобилей для автоплощадки: добавление информации и картинок из админки и отображение на сайте в виде листинга и детальной страницы по каждому авто

- сбор информации с простой формы и манипуляция ей в админке (редактирование/удаление, изменения статуса)