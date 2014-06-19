Сайт на Wordpress – доработки (php, css)

Все подробности вышлю. Обязательно пишите за какой срок и сумму.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт http://lechenie-gipertonii.info/
Нужно сделать следующее:
1. Убрать вертикальные полосы по левому и правому краю, чтобы весь экран занимала полезная информация с сайта
2. В шапке сделать, чтобы при разрешении 1024*768 и выше она выглядела нормально, элементы не налезали друг на друга.
3. После этого установить для сайта минимальное разрешение 1024*768. У кого меньше – пусть скролят по горизонтали
4. Поправить футер
5. Вот пример страницы категории - http://lechenie-gipertonii.info/category/tonometr. Там есть статичный текст и список статей. Статичный текст задается в админке в «Описание категории». Сейчас он поддерживает теги и . Нужно чтобы он поддерживал еще и
-, а также нумерованные и не нумерованные списки.
6. На странице категории нужно заголовок «Список статей в рубрике» заменить на «Статьи в рубрике». После этого статичный текст перенести под этот заголовок. А ниже него будет список статей.
7. На странице категории список статей должен из нумерованного стать ненумерованным. Маркетом у него должна быть не стандартная «точка», а оранжевая стрелка. См. два рисунка, которые прилагаются к заданию
8. Решить проблему с description. Сейчас он везде пустой. На сайте стоит плагин SEO All in One. Проблема в том, что для страниц категорий он отдает в description весь большой текст «описание категории» целиком. Нужно сделать, чтобы для каждой страницы категории можно было description прописать вручную, точно так же, как уже сделано для страниц статей. Плагин SEO All in One убирать с сайта нельзя.
9. Сейчас у многих картинок в статьях тег идет с параметром вроде class="alignnone size-full wp-image-171". Нужно везде alignnone автоматически позаменять на aligncenter. И чтобы по умолчанию картинки выравнивались по центру статьи и текст их не обтекал
10. Под шапкой есть два меню. Там у каждой ссылки в title написано «Просмотреть все записи в рубрике такой-то». Нужно «Просмотреть все записи в рубрике» убрать, оставить только название рубрики.
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