Java-переключатель ширины страницы на Wordpress

Имеется личный фотоблог на Wordpress (чередование текста и фотографий). Стандартное разрешение сайта – 1024 px. Необходимо сделать Java-переключатель, чтобы у посетителя была возможность переключить ширину страницы на 1280 px, если у него монитор с более высоким разрешением. При переключении картинки должны не масштабироваться, а подгружаться в соответствующем разрешении.

Подробнее во вложении

Требуется знание:

- CMS Wordpress;

- CSS;

- JavaScript;

-php.