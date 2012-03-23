Не отображаются Яндекс карты в Opere и IE

$5
Веб-программированиеЗавершен2 заявки174 просмотра
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Нужно поправить баг с отображением Яндекс карт

стучатся в ICQ или скайп, есть в моем профиле

12 лет назад
Dmi3yy
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
TerribleZ
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Спасибо за работу. Выполнил очень быстро и оперативно :)
Рад был сотрудничеству. Объяснил всё понятно и быстро. Результат не заставил ждать
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