Нужно разработать сайт на Битрикс

$270
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки120 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дизайн есть, вёрстка есть.

Основной функционал: личные сообщения, заполнение профиля с фотографиями, регистрация и выпадающее меню.

Сроки 1-1,5 недели.

Жду ваши предложения по лицензии.

все подробности кандидату.

12 лет назад
Bagira1
Шац 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
2 отзыва
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