Доработка сайта на .net

Здравствуйте. Есть простой самописный движок. Есть верстка каталога видео-файлов. Нужно разобраться в движке и прилепить к нему эту верстку. Ничего критически сложного нет. Требования: php, mysql. Стандартные для программиста, в общем. Жду предложений, спасибо.