Парсер title

Веб-программированиеЗавершен6 заявок187 просмотров
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Добрый день!

мне нужно написать парсер title, алгоритм работы следующий:

ввожу адрес главной страницы и скрипт собирает все title на сайте.

вывод в текстовый документ.

нужно чтобы скрипт "ходил" по внутреним страницам сайта и собирал title

12 лет назад
smort
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
cthutq231190
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$60
2 дня
Неделю искал исполнителя для написания скрипта, 2 успешно пропали из-за отсутствия нужных знаний, Сергей выполнил заказ в срок, был все время на связи. Рекомендую всем данного исполнителя!
Хороший заказчик. Лёгок в общении. Задачу ставит ясно и чётко. Оплата своевременная.
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