PDF Viewer

На движке DLE есть такой модуль "Перeхoды". Он записывает в БД: запрос из слов (по которому пришли пользователи с поисковых систем) и урл страницы (куда перешли). Нужно сделать хак - удобный экспoрт выбранных (галочками) новостей, а ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен подобный скрипт с некоторыми дополнениями
http://www.accusoft.com/prizmcontentconnectdemos.htm
Детально будет обсуждаться.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
требуеться создание и оформление интернет-магазина по продаже легальных фармакологических препаратов для бодибилдинга. ПОД КЛЮЧ. Интересует Качковско-стероидно-фармакологический дизайн . от Вас, портфолио, сроки и стоимость. от ментя ТЗ. Оплата поэтапно, либо разбиваеться на 2 платежа. 1-й платеж после ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен плагин парсера под WP. Сайт источник - q p . r u Сроки, цена только в проект.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Сайт http://lechenie-gipertonii.info/ Нужно сделать следующее: 1. Убрать вертикальные полосы по левому и правому краю, чтобы весь экран занимала полезная информация с сайта 2. В шапке сделать, чтобы при разрешении 1024*768 и выше она выглядела нормально, элементы не налезали ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $270
Дизайн есть, вёрстка есть. Основной функционал: личные сообщения, заполнение профиля с фотографиями, регистрация и выпадающее меню. Сроки 1-1,5 недели. Жду ваши предложения по лицензии. все подробности кандидату.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
решение для внутреннего модуля оптимизации бизнес процессов. Внутренняя почта сотрудников фирмы для внутренней переписки, возможно отправка на внешние сервера, с внешних серверов на внутреннюю почту не требуется 1.входящие сообщения - непрочитанные(5 сек после открытия письма - автоматически ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Задача: на одном выделенном сервере (CentOS) расположены 2 домена, на разных IP. Необходимо из php скрипта на одном домене запустить php скрипт на другом и получить его результат работы. File_get_contents() не предлагать. Решение должно быть нересурсоемким, ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется доработка сайта на Joomla+VirtueMart ТЗ: Оформление сайта 1. Динамическое изменение ширины сайта. 2. Отображение товаров в виде плитки (пример: http://www.ozon.ru/). Количество товаров в строке также меняется динамически. По каждому товару должно выводить: название, цена, выбор количества, кнопка “купить” ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, Мне нужно интегрировать тему в PyroCMS (у меня сверстанный шаблон), а также написать 2 небольших модуля для нее: - простой каталог автомобилей для автоплощадки: добавление информации и картинок из админки и отображение на сайте в виде листинга ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
* Парсинг сайта * Администраторский и клиентский интерфейсы * Отправление напоминаний ТЗ: https://docs.google.com/document/pub?id=1tjwjp1XaSdN9l_MJhIZq4Z1cB9vzlZMo1Kv-9Vigmgg Все вопросы можно задать по внутренней почте. Разработчику надо будет оценить сроки работ на каждый блок и демонстрировать блоки по меры выполнения. Оплата: 50% с кодом протекции сразу, после ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад