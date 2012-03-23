Интернет-магазин на BITRIX (верстка и прогр.)

Требуется профессиональная верстка интернет-магазина на Bitrix по функционалу типа www.svyaznoy.ru www.zakazi24.ru www.003.ru и www.foroffice.ru www.vseinstrumenti.ru rozetka.com.ua. Дизайн и Техзадание во вложении – функционал расширенный, поэтому обязателен для ознакомления!

Прошу обращаться специалистов с опытом и портфолио! Специалист будет строго оцениваться, нужна качественная работа, валидная SEO верстка.

Оплата за проект:

20-30 тыс рублей – за верстку и программирование, или

50 тыс. рублей - за верстку, программирование и лицензию

Очень желательна партнерская скидка на 1С Битрикс Малый Бизнес.

С нетерпением ждем ответа.

Мои контакты:

8–926–888–94–92 Валерий

Skype: Nezloy

[email protected]