Скрипт Flash презентации

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка112 просмотров
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К презентации подключаются пользователи, у одного из них права ведущего, у него есть право выбора SWF файла с сервера. После выбора этот файл появляется у всех подключенных пользователей и они могут видеть что с ним делает ведущий.

Возможности:

1. Перелистывание страничек

2. Рука, т.е. передвижение документа рукой.

3. Карандаш, чтоб сверху можно было нарисовать чтото

4. Стереть все

5. Изменение масштаба

Нужно чтото примерно выглядящее так: http://lang.webtm.ru/book/index.html

12 лет назад
AlexZd
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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