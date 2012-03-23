Скрипт Flash презентации

К презентации подключаются пользователи, у одного из них права ведущего, у него есть право выбора SWF файла с сервера. После выбора этот файл появляется у всех подключенных пользователей и они могут видеть что с ним делает ведущий.

Возможности:

1. Перелистывание страничек

2. Рука, т.е. передвижение документа рукой.

3. Карандаш, чтоб сверху можно было нарисовать чтото

4. Стереть все

5. Изменение масштаба

Нужно чтото примерно выглядящее так: http://lang.webtm.ru/book/index.html