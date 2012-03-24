[DLE] Простой скрипт для работы с БД

1) После запуска программа отображаеться значком возле часов. 2) Считываем файл login.txt - берем от туда логин и пасс первого пользователя. 2) При запуске считываеться файл config.txt из папки программы в котором написан текст поздраления и прописан ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать скрипт, который будет обрабатывать полученный текст и производить выборочно замену, выбирая данные из БД.
При запуске скрипта появляется два поля и кнопка запуска. В одном поле (слева) мы вставляем наш текст,а в другом поле (справа) получаем обработанный текст скриптом. Помимо нашего текста вставлены разные теги (например, imageurl, imagealt и perehodurl). Эти теги и будут обрабатываться/заменяться. За место тега "imageurl" подставляется случайная ссылка из случайной новости (из базы данных, ссылка берётся из таблицы "dle_post", из колонки "short_story" и "full_story"). За место тега "imagealt" подставляется заголовок соответвующей новости, берётся из той новости, где была взята ссылка на изображения (из таблицы "dle_post", из колонки "title"). За место тега "perehodurl" подставляется случайная ссылка html, составленная из случайновыбранного перехода: слова_перехода; переход берётся из модуля "Переходы" из таблицы "dle_referer", а также применяются стоп-слова из таблицы "dle_autoseo_stop_words", колонка "word". Например, есть текст:
Мы организация, объединившая профессиональных психологов.
Мы одни из первых с 1998 года занимаемся оказанием психологических услуг в Оренбургской области.
За это время нами разработано и проведено (perehodurl) более 250 семинаров и тренингов.
Направления нашей работы:
консультации психолога
психологические тренинги
обучающие, методические семинары и тренинги
perehodurl
бизнес-семинары, консультирование оганизаций
психологическая экспертиза в суде
perehodurl
проведение психологических исследований
Получаем итог во второе поле после обработки:
Мы одни из первых с 1998 года занимаемся оказанием психологических услуг в Оренбургской области.
За это время нами разработано и проведено (переход31) более 250 семинаров и тренингов.
Направления нашей работы:
консультации психолога
психологические тренинги
обучающие, методические семинары и тренинги
переход7
бизнес-семинары, консультирование оганизаций
психологическая экспертиза в суде
переход11
проведение психологических исследований
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