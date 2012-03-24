[DLE] Простой скрипт для работы с БД

Сделать скрипт, который будет обрабатывать полученный текст и производить выборочно замену, выбирая данные из БД.

При запуске скрипта появляется два поля и кнопка запуска. В одном поле (слева) мы вставляем наш текст,а в другом поле (справа) получаем обработанный текст скриптом. Помимо нашего текста вставлены разные теги (например, imageurl, imagealt и perehodurl). Эти теги и будут обрабатываться/заменяться. За место тега "imageurl" подставляется случайная ссылка из случайной новости (из базы данных, ссылка берётся из таблицы "dle_post", из колонки "short_story" и "full_story"). За место тега "imagealt" подставляется заголовок соответвующей новости, берётся из той новости, где была взята ссылка на изображения (из таблицы "dle_post", из колонки "title"). За место тега "perehodurl" подставляется случайная ссылка html, составленная из случайновыбранного перехода: слова_перехода; переход берётся из модуля "Переходы" из таблицы "dle_referer", а также применяются стоп-слова из таблицы "dle_autoseo_stop_words", колонка "word". Например, есть текст:

Мы организация, объединившая профессиональных психологов.









Мы одни из первых с 1998 года занимаемся оказанием психологических услуг в Оренбургской области.



За это время нами разработано и проведено (perehodurl) более 250 семинаров и тренингов.



Направления нашей работы:



консультации психолога





психологические тренинги



обучающие, методические семинары и тренинги



perehodurl



бизнес-семинары, консультирование оганизаций



психологическая экспертиза в суде



perehodurl





проведение психологических исследований

Получаем итог во второе поле после обработки:







Мы одни из первых с 1998 года занимаемся оказанием психологических услуг в Оренбургской области.



За это время нами разработано и проведено (переход31) более 250 семинаров и тренингов.



Направления нашей работы:



консультации психолога





психологические тренинги



обучающие, методические семинары и тренинги



переход7



бизнес-семинары, консультирование оганизаций



психологическая экспертиза в суде



переход11





проведение психологических исследований