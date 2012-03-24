Создание портала поиска строительных профессий

Требуется переделать поле "Описание темы", должно работать только в определённом разделе, в обязательное поле к заполнению, в цифровом виде (дата), без заполнения которого тему не создать. Обязательно должно работать только в определённом разделе (настраивается ...
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1) Создать портал по принципу weblancer.net
— регистрация пользователей на определенный вид работы, по профессии, по региону
— отзывы
— ретинг
2) Без системы внутренней оплаты
3) С системой внутреннего общения
4) Выборка по профессиям выборка по регионам
5) Система онлайн оплаты — ТОР объявлений, выделенных объявлений
6) Поставить форум
7) Регистрация
8) Рассылка
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