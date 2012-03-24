Создание портала поиска строительных профессий

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок110 просмотров
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1) Создать портал по принципу weblancer.net

— регистрация пользователей на определенный вид работы, по профессии, по региону

— отзывы

— ретинг

2) Без системы внутренней оплаты

3) С системой внутреннего общения

4) Выборка по профессиям выборка по регионам

5) Система онлайн оплаты — ТОР объявлений, выделенных объявлений

6) Поставить форум

7) Регистрация

8) Рассылка

12 лет назад
maxifast
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад